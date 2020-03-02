Остаток сезона полузащитник проведет в Минае на правах аренды.
Богдан Оринчак, ФК Рух
02 марта 2020, 12:40
Полузащитник Богдан Оринчак стал игроком перволигового Руха, сообщает официальный сайт львовского клуба.
26-летний хавбек подписал с новой командой контракт по схеме 1,5+1, однако вторую половину сезона он проведет в Минае на правах аренды.
До перехода в Рух Оринчак защищал цвета Прикарпатья три с половиной года. В текущем сезоне он провел 17 матчей, в которых забил три гола.
Напомним, ранее львовский Рух объявил о подписании Святослава Козловского и Николая Кухаревича.
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