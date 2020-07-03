Украина: Первая лига

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец подтвердил подлинность "пленок Козловского".

Рух опубликовал видео с записью телефонного разговора, в котором исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин в беседе со спортдиром Миная Михаилом Кополовцом говорит, что совладелец "львов" Олег Смалийчук заплатит по 500 тысяч гривен каждому, кто обыграет Рух.

Кополовец подтвердил, что эти разговоры действительно не являются смонтированными.

"Мне поступает звонок от генерального директора [Карпат] Ящишина. На мой взгляд… Я сразу понял, что это провокация с их стороны, потому что они знают, что мы с Козловским давно дружим. Он приезжает к нам на игры, мы в хороших отношениях. Мне звонят, что предлагают по 500 тысяч за игры", — рассказал Кополовец в комментарии журналисту Football.ua Евгению Музыке.

"Мне удивительно, не могу понять одного: у людей нет денег на выезды, нет на зарплаты футболистам, у них проблемы… И они предлагают мне 500 тысяч и говорят, чтобы я объявил всей Первой лиге об этом. Провокация чистой воды. Понятно, что я поставил в известность Козловского, сказал, что Карпаты…"

"Не знаю, как оно будет дальше, потому что не исключено, что они меня записывали, поэтому это сделал я. Я в эти игры не играю. Было понятно, что это какой-то зашквар, какая-то провокация, потому что они не могут не знать, что мы дружим. С тем же спортивным директором Руха Вовой Лапицким мы знаем друг друга 20 лет. Почему именно мне позвонили? Не знаю, вот такая вот ситуация".

Карпаты в ближайшее время должны быть исключены из Премьер-лиги за неявку на две игры. Львовский клуб объяснил неявку финансовыми проблемами.