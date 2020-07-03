Украина

Львовский клуб сообщил УПЛ, что не сможет сыграть против Мариуполя.

Карпаты не приедут на поединок 29-го тура чемпионата Украины против Мариуполя, сообщает официальный сайт УПЛ. Об этом клуб уведомил лигу в письме.

Для львовян это будет повторная неявка на поединок чемпионата Украины, что, согласно регламенту, наказывается исключением из соревнований.

Дирекция УПЛ передала материалы дела в Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ.

Отметим, что Карпаты после 24 сыгранных матчей находятся на последнем месте турнирной таблицы, имея в своем активе 15 очков.

Главной причиной, из-за чего львовяне не могут приехать на матч, являются финансовые трудности.