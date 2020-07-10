Украина: Первая лига

Главный тренер Миная Василий Кобин прокомментировал победу над Металлист 1925.

После победы над Металлист 1925, которая позволила Минаю подняться на второе место Василий Кобин рассказал о некоторых нюансах поединка.

"Сегодня была равная игра двух хороших команд, – сказал тренер Миная в послематчевом интервью телеканалу Футбол. – В первом тайме чуть лучше был Металлист 1925, а во втором мы забили и удержали победу, то есть были лучше".

"Что касается нашей интернет-перепалки с Сергеем Стороженко, то она никак не повлияла на подготовку и не сделала этот матч более принципиальным. Одно дело — сидеть в кабинете и что-то рассказывать, и другое — тренировать команду. Мы просто готовились к приезду лидера чемпионата, команды, показывающей интересный футбол, к важному матчу".

На данный момент Минай, Металлист 1925 и Ингулец (сыграл на матч меньше) набрали по 44 очка и занимают по дополнительным показателям второе, третье и четвертое места соответственно.