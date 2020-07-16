Украина: Первая лига

Владимир Ковалюк остался недоволен назначенным пенальти в ворота своей команды в матче против Ингульца.

В поединке 24-го тура Первой лиги Украины Ингулец добыл победу над Прикарпатьем благодаря реализованному пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Кроме того, команда из Петрово имела численное преимущество во второй половине.

Главный тренер Прикарпатья Владимир Ковалюк остался недоволен действиями судейской бригады в минувшем матче, о чем рассказал в программе Футбол NEWS.

"Не радует это шоу, которое есть в судействе на футбольном поле. Думаю, что сегодня нас убивали, все ж видели. Ладно бы они закрылись в комнате. Но я стою там, где они переодевались, а они говорят: "Сейчас мы выгоним кого-то, у них карточки есть".

"Как такое может быть? Что там в Киеве про судейство говорят? Обыграйте вы нас спокойно, у нас на одного меньше и так. Но придумывать пенальти..."

Смотрите видео гола и обзор матча Ингулец — Прикарпатье на Football.ua.