Украина: Первая лига

Олег Собуцкий остался недоволен судейством в матче против Миная (0:2).

В поединке 24-го тура Первой лиги Агробизнес на своем поле проиграл Минаю, пропустив два гола в концовке встречи. Как позже стало известно, по завершению матча в судейской комнате избили главного арбитра встречи Юрий Иванов.

Президент Агробизнеса Олег Собуцкий прокомментировал данный инцидент, подтвердив недовольство болельщиков работой судейской бригады, однако отрицая информацию о рукоприкладстве по отношению к арбитру на стадионе.

"Судейство негативное. Люди были разозленные и хотели идти бить судью. Я этих людей задержал и не пустил, собралось их очень много. То, что их били на стадионе, пусть рассказывают кому-то другому. Я сдержал людей, ведь из судей должны были сделать просто кучу мяса".

"На Семенце был чистый пенальти, мне все эксперты звонят и говорят. Восемь желтых карточек... Мы знали, что будет такая игра. Перед матчем поприветствовал их, пожелал им хорошего и честного судейства, пошутили и разошлись. И вот что случилось", — заявил президент Агробизнеса в программе Футбол NEWS.

Отметим, что после 24-х туров Агробизнес занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков. Минай благодаря этой поднялся на вторую позицию, имея в своем активе 47 очков.