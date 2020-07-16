Украина: Первая лига

Сергей Лавриненко высказался о скандальном матче против Прикарпатья (1:0).

В поединке 24-го тура Первой лиги Украины Ингулец добыл победу над Прикарпатьем благодаря реализованному пенальти в компенсированное ко второму тайму время. Кроме того, команда из Петрово имела численное преимущество во второй половине.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко высказал подозрения касательно того, что соперника на минувший матч финансово стимулировала третья сторона.

"Их вратарь заслуживает только похвалы. Я ему после игры пожал руку, он действительно выручил во многих моментах. Очень сильно отыграл. В интервью Баранки слышал, что сейчас запрещено стимулировать, но я думаю, что оно было, есть и будет. В мировом футболе это распространенный фактор".

"Судя по тому, как Прикарпатье ложилось костьми на поле, думаю, что стимуляция была. Может быть, со стороны третьих лиц или их руководителей. Если бы они так играли каждую игру, они бы находились выше в турнирной таблице", — заявил Лавриненко в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее главный тренер Прикарпатья Владимир Ковалюк высказал недовольство работой судейской бригады в матче с Ингульцом, намекнув на ее возможную заинтересованность в победе клуба из Петрово.

Смотрите видео гола и обзор матча Ингулец — Прикарпатье на Football.ua.