Украина: Первая лига

Дело рефери Ивана Бондаря передано в комитет УАФ по этике и честной игре и в контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

Скандальный матч 24-го тура Первой лиги Ингулец — Прикарпатье, в котором странные решения арбитра поединка Ивана Бондаря принесли победу хозяевам, получил оценку судейского комитета УАФ.

Действия арбитра были признаны "нелогичными и не имеющими отношения к правилам игры" — сообщает официальный сайт УАФ.

Так, на 53-й минуте Бондарь показал вторую желтую карточку за симуляцию и удалил нападающего Прикарпатья в эпизоде, в котором имело место "случайное столкновение футболистов, повлекшее за собой естественное (судя по динамике движения) падение". Соответственно, удаление признано необоснованным.

А вот на 90+3-й минуте нападающий Ингульца, по мнению судейского комитета УАФ, "осуществил демонстративную и театральную симуляцию, завершившуюся гротескным падением на газон", но Бондарь уверенно указал на 11-метровую отметку (пенальти был реализован и Ингулец победил со счетом 1:0).

Комитет арбитров УАФ выразил удивление низким уровнем судейства и на следующем заседании порекомендует исключить Бондаря из списка арбитров, которые обслуживают матчи профессиональных команд.

Кроме того, учитывая “странность” принятых Бондарем решений, КА УАФ вынужден передать его дело в комитет по этике и честной игре и в контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, чтобы выяснить, что стало причиной таких действий арбитра — его посредственностью или внешними факторами.