Украина: Первая лига

Президент Ингульца обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч гривен.

Президент Ингульца Александр Поворознюк в последнее время отметился несколькими резонансными заявлениями в прессе, намекнув на продажность судей и коррупцию в высших футбольных органах Украины, а также обвинив определенные клубы Первой лиги в подкупе арбитров и финансовой стимуляции.

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Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола принял решение наказать Поворознюка за некорректные высказывания в адрес ПФЛ, Руха, Агробизнеса, Миная и Волыни, оштрафовав его на 100 тысяч гривен.

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В действиях владельца петровского клуба КДК УАФ обнаружил пренебрежительные действия, унижение чести и достоинства субъектов футбола, проявление неуважения к соперникам, причинение вреда имиджу УАФ и украинскому футболу в целом, что является нарушением Кодекса этики и честной игры.