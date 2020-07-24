Украина: Первая лига

В 26-м туре Первой лиги Агробизнес не оставил шансов соседям по турнирной таблице.

В принципиальнейшем матче 26-го тура Первой лиги Агробизнес не только разгромил Волынь и обошел лучан в турнирной таблице, но и поднялся на третью строчку турнирной таблицы, дающую право на путевку в УПЛ.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, в середине первого тайма удвоили свое преимущество и спокойно довели дело до победы, забив третий мяч под занавес встречи.

Агробизнес — Волынь 3:0

Голы: Семенюк, 4, Когут, 21, Черненко, 83.

Агробизнес: Мозиль — Петров (Козьбан, 55), Думанюк, М.Когут (Черненко, 71), Курило, Дидык, Гагун, Кухарук, Бойчук, Юхимович, Семенюк (И.Когут, 65).

Волынь: Литовченко — Симинин, Михалик, Приндета, Цюпа (Сад, 46), Чачуа, Рябов, Волошинович (Климец, 62), Кожанов, Сиоваш (Мартынюк, 46), Кулиш (Кобзарь, 83).

Предупреждения: Бойчук — Симинин, Волошинович, Рябов, Мартынюк.