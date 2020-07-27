Украина: Первая лига

В Первой лиге продолжается разгораться серьезный скандал.

В поединке 26-го тура Первой лиги Агробизнес на выезде уверенно обыграл Волынь (3:0), поднявшись на третье место в турнирной таблице.

Напомним, на фоне поединка разгорался скандал с почетным президентом Агробизнеса Олегом Собуцким, которого КДК УАФ пожизненно отстранил от футбола за избиение арбитра. Сам же функционер после этого решения начал заявлять о коррупции в судейском корпусе.

Кроме того, не обошелся без скандала и поединок против Волыни. Собуцкий стал свидетелем диалога болельщиков лучан с футболистами, в котором фанаты назвали Агробизнес "селом". Президент ответил фанату, что спровоцировало конфликт.