Украина: Первая лига

Полузащитник выступал за харьковчан практически с момента основания.

Металлист 1925 и хавбек Сергей Романов расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщил официальный сайт клуба.

23-летний Романов играл за Металлист 1925 с 2016 года. Всего он провел 51 матч за харьковчан, отметившись девятью голами и 15 ассистами.

Ранее Металлист 1925 расстался с главным тренером Андреем Демченко. Временно руководит командой Вячеслав Хруслов.

Харьковчане идут на шестом месте после 26 туров Первой лиги, отставая от третьей строчки на три очка. Правда, отставание может вырости до 4 пунктов, если Рух в перенесенном матче обыграет запорожский Металлург.