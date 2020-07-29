Украина: Первая лига

Матч 27-го тура Первой лиге завершился победой Николаева.

Металлист 1925 после 27-го тура Первой лиги может забыть о путевке в Премьер-лигу.



Дважды гости оказывались в роли проигрывающих и дважды сравнивали счет. Однако после того, как Яворский оформил хет-трик и в третий раз вывел Николаев вперед, излишнее рвение Лукаса в попытке сравнять счет привело к грубому нарушению на вратаре хозяев и удалению.

Николаев — Металлист 1925 3:2

Голы: Яворский, 12, 51, 72 — Поспелов, 42, Лукас, 62.

Николаев: Агаларов, Ульянов, Березянский, Кушниренко, Ляшевский (Парцвания, 68), Витенчук (Росляков, 90), Охрончук (Ковалев, 65), Кравченко, Черепущак (Войцеховский, 46), Паламар (Порох, 79), Яворский.

Металлист 1925: Сидоренко, Шершень, Поспелов, Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Савин (Банасевич, 55), Ямполь, Дерек (Стороженко, 82), Осман (Жук, 55, Ермоленко, 59), Лукас.

Предупреждения: Кушниренко — Цвиренко, Шершень, Стороженко.

Удаление: Лукас, 77.