Украина: Первая лига

Завершились три поединка Первой лиги Украины.

Рух в поединке 27-го тура отправился в гости к Кремню и добился минимальной победы благодаря точному удару Климчука с пенальти.

Кремень — Рух 0:1

Гол: Климчук, 78 (с пенальти)

Кремень (стартовый состав): Олейник — Лобода, Курелех, Головко, Клюс — Литвяк, Пилипенко, Билоус, Мурашов — Козлов, Сула

Рух (стартовый состав): Мысак — Копина, Дуць, Белый, Сакив — Мартынюк, Калюжный, Русин, Климчук — Синица, Кухаревич

Агробизнес же противостоял Прикарпатью на чужом поле и смог сохранить преимущество в счете, добытое в первом тайме.

Прикарпатье — Агробизнес 0:1

Гол: Семенец, 33

Прикарпатье (стартовый состав): Новак — Бойко, Борисевич, Фрнцуз, Сикач — Геник, Воробчак, Семотюк, Кузьмин, Сондей — Барчук

Агробизнес (стартовый состав): Мозиль — Черненко, Думанюк, Семенец, Курило — Дидык, Гагун, Кухарук, Когут — Юхимович, Семенюк

Минай, в свою очередь, принимал Горняк-Спорт и тоже добыл минимальную победу — единственный гол на счету Пыняшко.

Минай — Горняк-Спорт 1:0

Гол: Пыняшко, 42

Минай (стартовый состав): Попович — Жичиков, Стасюк, Маткобожик, Ткачук, Допилка — Кныш, Карноза, Нуриев, Пыняшко — Оринчак

Горняк-Спорт (стартовый состав): Ситников — Суханов, Векляк, Карась, Шопин — Лозовой, Чепелюк, Батюшин, Хомченко — Герасимец, Чередниченко

Минай благодаря победе поднялся на первое место, Агробизнес добрался до третьей позиции, а Рух занимает четвертую строчку