Завершились три поединка Первой лиги Украины.
фото Рух
29 июля 2020, 20:09
Рух в поединке 27-го тура отправился в гости к Кремню и добился минимальной победы благодаря точному удару Климчука с пенальти.
Кремень — Рух 0:1
Гол: Климчук, 78 (с пенальти)
Кремень (стартовый состав): Олейник — Лобода, Курелех, Головко, Клюс — Литвяк, Пилипенко, Билоус, Мурашов — Козлов, Сула
Рух (стартовый состав): Мысак — Копина, Дуць, Белый, Сакив — Мартынюк, Калюжный, Русин, Климчук — Синица, Кухаревич
Агробизнес же противостоял Прикарпатью на чужом поле и смог сохранить преимущество в счете, добытое в первом тайме.
Прикарпатье — Агробизнес 0:1
Гол: Семенец, 33
Прикарпатье (стартовый состав): Новак — Бойко, Борисевич, Фрнцуз, Сикач — Геник, Воробчак, Семотюк, Кузьмин, Сондей — Барчук
Агробизнес (стартовый состав): Мозиль — Черненко, Думанюк, Семенец, Курило — Дидык, Гагун, Кухарук, Когут — Юхимович, Семенюк
Минай, в свою очередь, принимал Горняк-Спорт и тоже добыл минимальную победу — единственный гол на счету Пыняшко.
Минай — Горняк-Спорт 1:0
Гол: Пыняшко, 42
Минай (стартовый состав): Попович — Жичиков, Стасюк, Маткобожик, Ткачук, Допилка — Кныш, Карноза, Нуриев, Пыняшко — Оринчак
Горняк-Спорт (стартовый состав): Ситников — Суханов, Векляк, Карась, Шопин — Лозовой, Чепелюк, Батюшин, Хомченко — Герасимец, Чередниченко
Минай благодаря победе поднялся на первое место, Агробизнес добрался до третьей позиции, а Рух занимает четвертую строчку