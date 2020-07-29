Украина: Первая лига

В матче 27-го тура Первой лиги Металлург без шансов уступил Волыни.

Зная результаты всех своих конкурентов в борьбе за путевку в Премьер-лигу, Волынь сделала все возможное, чтобы тоже пополнить свою копилку тремя очками.

Несмотря на то, что гости из Запорожья оставили неплохое впечатление и несколько раз угрожали воротам хозяев, Волынь забила пять безответных мячей.

На данный момент Волынь, набрав, как и Рух, 51 очко, отстает от Миная на 5 пунктов, от Ингульца (сыграет свой матч 27-го тура с Оболонь-Бровар в четверг, 30 июля) на 3 и от Агробизнеса на 2, сохраняя шансы на путевку в УПЛ.

Волынь — Металлург 5:0

Голы: Кожанов, 11, 47, с пенальти, Чачуа, 27, Сад, 74, Кобзарь, 80.

Волынь: Леванидов, Мартынюк, Симинин, Приндета, Конкольняк, Чачуа, Рябов, Сад, Кожанов, Климец, Кулиш.

Металлург: Леонидов, Белоусов, Сарапий, Сухарь, Трояновский, Шалфеев, Крапивный, Разуваев, Шевчук, Лихобабенко, Черний.