Украина: Первая лига

Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от центрального матча 29-го тура Первой лиги.

Лидер Первой лиги Рух в 29-м туре сыграет против еще одного претендента на выход в Премьер-лигу, Руха. В турнирной таблице команды разделяет четыре очка, но у львовян есть игра в запасе.

"Настрой у нас максимальный. Понимаем, что приезжает серьезный соперник. Команда, которая также ставит задачу повыситься в классе", — цитирует Сергея Лавриненко пресс-служба Ингульца.

"Поэтому ожидаем интересную игру, борьбу. Все готовы, все настраиваются".

Матч Ингулец – Рух начнется седьмого августа в 17:30 по киевскому времени.

Президент Ингульца Александр Поворознюк, которого уже штрафовали за некорректные высказывания в адрес ПФЛ и Руха, снова остро высказался в Facebook. Он заявил, что команде из Петрово хотят отказать в аттестации на Премьер-лигу, потому что "бабки за проход в УПЛ уже взяты, а Ингулец спутал все карты".