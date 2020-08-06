Украина: Первая лига

Президент команды из Петрово недоволен руководством ПФЛ.

Александр Поворознюк раскритиковал Вадима Костюченко за то, что Ингулец хотят лишить путевки в УПЛ.

"В этом шоу имени Костюченко я не участвую. Скажу больше, Ингулец хотят не пустить в вышку методом непрохождения аттестации. За проход в УПЛ бабки взяты, а Ингулец спутал все карты. Поэтому с Ингульцом хотят поступить, как с Десной.

Но я гарантирую, что о нас Вадик сломает зубы. Он, кстати, их уже раз вставлял и еще раз вставит. На это я выделю ему денег. Все остальное только по спортивному принципу", — написал Александр Поворознюк в Facebook.

Напомним, что ранее КДК УАФ оштрафовал Поворознюка за некорректные высказывания в адрес ПФЛ, Руха и других команд.