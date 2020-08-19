Бывший тренер Ворсклы будет работать в Первой лиге.
Василий Сачко, фото Волынь
19 августа 2020, 19:27
Волынь назначила нового тренера перед сезоном-2020/201. Им стал Василий Сачко, сообщает официальный сайт лучан.
Украинский специалист в бытность игроком был одним из ярчайших бомбардиров Волыни, с которой побеждал в Первой лиге в сезоне-2001/02.
Ранее Сачко тренировал Ворсклу, с которой занимал третье место в УПЛ и был участником Лиги Европы.
Напомним, что ранее пост главного тренера Волыни занимал Андрей Тлумак.