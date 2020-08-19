Украина: Первая лига

Бывший тренер Ворсклы будет работать в Первой лиге.

Волынь назначила нового тренера перед сезоном-2020/201. Им стал Василий Сачко, сообщает официальный сайт лучан.

Украинский специалист в бытность игроком был одним из ярчайших бомбардиров Волыни, с которой побеждал в Первой лиге в сезоне-2001/02.

Ранее Сачко тренировал Ворсклу, с которой занимал третье место в УПЛ и был участником Лиги Европы.

Напомним, что ранее пост главного тренера Волыни занимал Андрей Тлумак.