Украина: Первая лига

Лучане и тренерский штаб прекратили сотрудничество.

Андрей Тлумак вместе со своим тренерским штабом попрощался с Волынью, сообщает официальный сайт лучан.

"Очень благодарен за проведенные два года в Луцке, очень благодарен футболистам, клуба и фанатам Волыни, с которыми у меня был постоянный диалог, они очень тепло меня приняли и я так же очень тепло хочу их поблагодарить!",- сказал Тлумак.

Также клуб покинули спортивный директор Валентин Кошельник и старший тренер молодежной команды Руслан Мостовой.

Напомним, что Волынь по итогам сезона заняла пятое место в Первой лиге и не смогла выйти в УПЛ.