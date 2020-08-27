Команда Валерия Кривенцова готовится к сезону-2020/21.
Дмитрий Поспелов, фото ФК Металлист 1925
27 августа 2020, 15:42
Защитник Дмитрий Поспелов покинул Металлист 1925 — сообщил официальный сайт клуба.
Поспелов присоединился к харьковской команде летом 2018 года и с тех пор провел 49 матчей во всех турнирах (10 голов и 2 результативные передачи).
В то же время, как сообщает ресурс Спортивный Харьков, к команде Валерия Кривенцова присоединились полузащитник Виталий Гошкодеря и защитник Максим Жичиков.
Свой первый матч в сезоне-2020/21 Металлист проведет в субботу, 29 августа, в Кубке Украины против новичка Первой лиги Альянса (Липовая Долина).