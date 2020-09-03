Украина: Первая лига

Перед стартом первенства Первой лиги Волынь серьезно укрепилась.

В сезоне-2020/21 цвета Волыни будут защищать восемь новых футболистов — сообщил официальный сайт "крестоносцев".

Четверо из них, Юрий Тетеренко, Владислав Шаповал, Виктор Хомченко и Андрей Ляшенко, ранее уже выступали в составе комады из Луцка, а вот Александр Бондаренко, Антон Евдокимов, Евгений Протасов и Максим Войтиховский являются полноценными дебютантами клуба.

Ранее сообщалось, что еще одну попытку вернуться в Премьер-лигу Волынь предпримет под руководством Василия Сачко.