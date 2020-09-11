Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги.

В рамках второго тура Первой лиги Металлист 1925 сойдется в гостевом противостоянии с Николаевом.

Харьковчане добыли неожиданную ничью в первом матче чемпионата с тернопольской Нивой (1:1), которая повысилась в классе по итогам прошлого сезона, тогда как николаевцы добыли победу над Кристаллом (2:1).

Следить за событиями поединка Николаев — Металлист 1925 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 11 сентября, в 17:00 по киевскому времени: