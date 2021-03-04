Представляем вашему вниманию прямую трансляцию перенесенного поединка Первой лиги.
ФК Оболонь
04 марта 2021, 12:35
В перенесенном поединке 5-го тура Первой лиги Украины Оболонь сыграет против ВПК-Агро.
Изначально поединок должен был пройти 5 октября, но встреча была перенесена из-за случаев заражения у в составе гостей.
Следить за событиями поединка Оболонь — ВПК-Агро вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 4-го марта, в 18:00 по киевскому времени:
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