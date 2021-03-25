Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги Украины.

В матче 18-го тура Первой лиги Украины Агробизнес в домашней игре минимально уступил Металлисту 1925 со счетом 1:2.

Команда Александра Чижевского открыла счет в середине первого тайма, когда Черненко реализовал пенальти, однако еще до перерыва харьковчане дважды поразили ворота хозяев. Победу гостям принесли забитые мячи в исполнении Батюшина и Дерека.

Видео голов и обзор матча:

Агробизнес — Металлист 1925 1:2

Голы: Черненко, 18 (с пенальти) — Батюшин, 35 (с пенальти), Дерек, 43

Агробизнес: Мозиль, Юхимович (Глывый, 81), Дидык, Когут Н., Курыло, Шаповал, Когут И. (Немтинов, 74), Думанюк (Косовский, 79), Слотюк (Семенец, 46), Черненко (Бойчук, 80), Романюк

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин (Холод, 80), Крыськив, Батюшин, Дмитренко (Ндукве, 88), Дерек (Пономар, 90+4)

Предупреждения: Думанюк, Когут Н., Романюк — Дмитренко