Украина: Первая лига

Харьковская команда продолжает бороться за путевку в Премьер-лигу.

В поединке 17-го тура Первой лиги Металлист 1925 минимально одолел Николаев.

Единственный и победный гол хозяев на счету Шершня, отличившегося на 13-й минуте.

Набрав 31 очко, харьковчане поднялись на третье место, однако сыграли на 3 матча больше, чем Верес, которого они опережают на 1 пункт, и на 2 матча больше, чем Волынь, преимущество над которой составляет 3 очка.

Металлист 1925 — Николаев 1:0

Гол: Шершень, 13.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин (Блажко, 63), Голодюк (Крыськив, 56), Батюшин, Дмитренко (Ченбай, 87), Дерек.

Николаев: Бубенцов, Парцвания, Порох, Мельничук, Кулинич, Охрончук (Куксенко, 80), Паламар (Нечипоренко, 54), Сула, С.Кравченко (Солдатов, 74), Одарюк, Войцеховский.

Предупреждения: Блажко — Паламар, Парцвания, Мельничук.

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