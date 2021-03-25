Украина: Первая лига

В 18-м туре Первой лиги Украины встречались одни из главных фаворитов на повышение в классе.

В поединке 18-го тура Первой лиги Украины харьковский Металлист 1925 в гостях смог обыграть Агробизнес со счетом 2:1.

Победу команде Валерия Кривенцова принесли голы в исполнении Батюшина и Дерека, причем первый реализовал пенальти. Хозяева открыли счет в матче усилиями Черненко, который также отметился с одиннадцатиметровой отметки.

Таким образом, Металлист 1925 и Агробизнес имеют в своем активе по 34 очка и их отставание от лидирующего Черноморца составляет три балла. Однако у одесситов и команды Александра Чижевского есть игра в запасе.

Агробизнес — Металлист 1925 1:2

Голы: Черненко, 18 (с пенальти) — Батюшин, 35 (с пенальти), Дерек, 43

Агробизнес: Мозиль, Юхимович (Глывый, 81), Дидык, Когут Н., Курыло, Шаповал, Когут И. (Немтинов, 74), Думанюк (Косовский, 79), Слотюк (Семенец, 46), Черненко (Бойчук, 80), Романюк

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин (Холод, 80), Крыськив, Батюшин, Дмитренко (Ндукве, 88), Дерек (Пономар, 90+4)

Предупреждения: Думанюк, Когут Н., Романюк — Дмитренко