Украина: Первая лига

29-летний форвард принес своему клубу победу и три важных очка.

В поединке 18-го тура Первой лиги Украины Верес в гостях минимально обыграл Прикарпатье со счетом 1:0.

Победу Вересу принес единственный забитый мяч в исполнении нападающего Михаила Сергийчука. На 55-й минуте встречи 29-летний форвард поразил ворота соперника красивым ударом со штрафного в дальний угол.

"Тридцать лет тренировал. На тридцатом залетел один, слава Богу. Самое главное — в нужное время, а остальное не имеет значения.

Не боялся ли я, что Вирт напихает за то, что не подаю, а бью? Так что первый раз пихает, он постоянно это делает. Стабильность — признак мастерства. Если пихает, значит есть за что, но иногда и нет. Такова жизнь", — сказал Сергийчук.

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