Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 10 апреля, состоится поединок 21-го тура Первой лиги Украины, в котором столичная Оболонь на своем поле примет тернопольскую Ниву.

После 19 игр Оболонь набрала 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе Нивы 18 баллов после 19 матчей и 13-я строчка.

Следить за событиями поединка Оболонь — Нива вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 10 апреля, в 15:00 по киевскому времени:

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