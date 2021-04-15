Украина: Первая лига

Капитан Вереса проведет в команде еще минимум год.

Руководство Вереса договорилось о продлении контракта с нападающим и капитаном команды Михаилом Шестаковым — сообщил официальный сайт клуба.

Новое соглашение форварда с "народной командой" рассчитано до лета 2022 года.

Михаил присоединился к Вересу в январе 2019 года и с тех пор провел 51 матч во всех турнирах и забил 21 мяч.

Верес возглавляет турнирную таблицу Первой лиги и имеет отличные шансы на путевку в УПЛ