Капитан Вереса проведет в команде еще минимум год.
Михаил Шестаков (слева), фото НК Верес
15 апреля 2021, 16:39
Руководство Вереса договорилось о продлении контракта с нападающим и капитаном команды Михаилом Шестаковым — сообщил официальный сайт клуба.
Новое соглашение форварда с "народной командой" рассчитано до лета 2022 года.
Михаил присоединился к Вересу в январе 2019 года и с тех пор провел 51 матч во всех турнирах и забил 21 мяч.
Верес возглавляет турнирную таблицу Первой лиги и имеет отличные шансы на путевку в УПЛ