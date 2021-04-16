Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 16 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины, в котором ВПК-Агро на своем поле примет Прикарпатье.

После 20 матчей ВПК-Агро набрал 23 очка и занимает десятое место в турнирной таблице, а в активе Прикарпатья 17 баллов после 19 игр и 14-я строчка перед зоной вылета.

Следить за событиями поединка ВПК-Агро — Прикарпатье вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 16 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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