Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 16 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины, в котором Агробизнес на своем поле примет Горняк-Спорт.

После 20 игр Агробизнес набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе Горняка-Спорта 31 балл после 21 матча и восьмая строчка.

Следить за событиями поединка Агробизнес — Горняк-Спорт вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 16 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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