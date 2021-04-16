Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.
ФК Агробизнес
16 апреля 2021, 11:24
Сегодня, 16 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины, в котором Агробизнес на своем поле примет Горняк-Спорт.
После 20 игр Агробизнес набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе Горняка-Спорта 31 балл после 21 матча и восьмая строчка.
Следить за событиями поединка Агробизнес — Горняк-Спорт вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 16 апреля, в 16:00 по киевскому времени:
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