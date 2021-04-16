Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 16 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины, в котором Кремень в родных стенах встретится с одесским Черноморцем.

После 21 матча Черноморец набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Вереса на один балл, но у него есть две игры в запасе. В активе Кремня 19 баллов после 20 игр и 12-я строчка.

Следить за событиями поединка Кремень — Черноморец вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 16 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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