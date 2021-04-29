Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 29 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины, в котором Агробизнес на своем поле примет лидирующий Верес.

После 21 матча Верес набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая Черноморец на три балла, но имея две игры в запасе. В активе Агробизнеса 41 очко после 22 игр и четвертая строчка с отставанием от Металлиста 1925 в два балла, но у харьковчан на одну игру сыграно больше.

Следить за событиями поединка Агробизнес — Верес вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 29 апреля, в 16:00 по киевскому времени:

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