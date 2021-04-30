Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 30 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины, в котором тернопольская Нива сыграет против одесского Черноморца.

После 23 туров у Черноморца 48 очков и второе место в турнирной таблице с отставанием от Вереса в четыре балла, но у лидирующей команды есть игра в запасе. В активе Нивы 21 балл и 12-я строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа тернопольской команды со счетом 2:1.

Следить за событиями поединка Нива Тернополь — Черноморец вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 апреля, в 15:00 по киевскому времени:

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