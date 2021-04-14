Украина: Первая лига

Тернопольская команда не смогла вовремя позаботиться о месте проведения поединка.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола присудил тернопольской Ниве техническое поражение в матче 20-го тура Первой лиги с Горняком-Спортом, который не состоялся. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Причиной поражения стало то, что тернопольская команда не смогла заблаговременно договориться с соперником о проведении матча на нейтральном поле.

Ранее сообщалось, что руководство Горняка-Спорта было готово не только предоставить свой стадион для проведения матча, но и оплатить проезд персоналу и игрокам Нивы, однако тернопольчане отказалась. Игра должна была пройти 5 апреля.

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