Украина: Первая лига

Матч 26-го тура Первой лиги запомниться скандальным эпизодом.

В поединке 26-го тура Первой лиги Украины херсонский Кристалл на своем поле минимально уступил приехавшему в гости Прикарпатью из Ивано-Франковска со счетом 0:1.

Очередная игра второго по рангу дивизиона чемпионата Украины запомниться скандальным эпизодом. На 83-й минуте футболисты Прикарпатья забили решающий мяч и по мнению игроков хозяев, в этом моменте был офсайд, но арбитр Павел Дубровец засчитал взятие ворот Кристалла.

Спустя несколько минут на поле прорвался один из болельщиков херсонской команды, который хотел разобраться с арбитром матча, который был вынужден убегать от нападавшего фаната.

Сотрудники полиции быстро задержали нарушителя и пресекли другие попытки прорыва фанатов на поле, после чего игра продолжилась и закончилась победой команды из Ивано-Франковска.

После 26 туров Кристалл замыкает турнирную таблицу Первой лиги, набрав всего лишь девять очков.