Полузащитник останется с потенциальным новичком УПЛ еще на сезон.
Никита Полулях (справа), фото НК Верес
26 апреля 2021, 19:34
Никита Полулях продлил контракт с Веросом — сообщил официальный сайт клуба.
Срок действия нового соглашения полузащитника — июнь 2022 года.
Полулях присоединился к Вересу летом минувшего года и с тех пор провел в команде из Ровно 25 матчей во всех турнирах.
В настоящий момент Верес лидирует в Первой лиге, набрав 51 очко и на 10 пунктов опережая ближайшего конкурента, не попадающего в первую тройку, получающую путевки в УПЛ.