Украина: Первая лига

Полузащитник останется с потенциальным новичком УПЛ еще на сезон.

Никита Полулях продлил контракт с Веросом — сообщил официальный сайт клуба.

Срок действия нового соглашения полузащитника — июнь 2022 года.

Полулях присоединился к Вересу летом минувшего года и с тех пор провел в команде из Ровно 25 матчей во всех турнирах.

В настоящий момент Верес лидирует в Первой лиге, набрав 51 очко и на 10 пунктов опережая ближайшего конкурента, не попадающего в первую тройку, получающую путевки в УПЛ.