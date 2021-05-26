Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 26 мая, пройдет поединок 28-го тура Первой лиги, в котором херсонский Кристалл сыграет против Кремня.

После 27 игр Кремень набрала 20 очков и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, и еще имеет шансы на спасение — до Прикарпаться четыре очка. В активе Кристалла всего лишь девять баллов и последняя, 16-я строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа Кремня со счетом 1:0.

Следить за событиями поединка Кристалл — Кремень вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 26 мая, в 17:00 по киевскому времени:

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