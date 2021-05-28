Украина: Первая лига

Главный тренер Металлиста 1925 дал оценку матча с Ченоморцем.

Накануне Металлист 1925 минимально уступил Черноморцу (0:1), что позволило одесситам оформить досрочный выход в УПЛ.

"Игра вызвала повышенное внимание, так как встречались две команды, в составе которых есть техничные игроки и эти коллективы исповедуют комбинационный футбол", — цитирует Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

"Если по игре, то до удаления у нас было ощутимое преимущество, мы играли хорошо, комбинировали и создавали моменты. Но, к сожалению, это не привело к голу. Ну, а так, не было бы пенальти... Я сказал ребятам, что они большие молодцы, и на данный момент мы сильнейшая команда Первой лиги".

"Основная причина поражения? Учитывая, что сегодняшний матч был единственным и его многие смотрели, скажем так, все всё видели".

Металлист 1925 в завершающих турах разыграет последнюю путевку в УПЛ с Агробизнесом.