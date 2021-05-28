Специалист выразил свое мнение о победе над принципиальным соперником.
Алексей Антонов, Металлист 1925
28 мая 2021, 09:15
Одесский Черноморец в рамках 28-го тура Первой лиги переиграл харьковский Металлист 1925 и оформил путевку в УПЛ.
Главный тренер "моряков" Алексей Антонов поделился своими впечатлениями о поединке.
"Мы знали, что игра будет тяжелой. Понимали силу нашего соперника. На ребят нависает эмоциональная ответственность. Где-то перегорели по моему мнению.
Когда играли спокойно то создавали хорошие моменты. Нам просто нужно было их забивать", — сказал Антонов на пресс-конференции.
Отметим, что Черноморец впервые вышел в Премьер-лигу с сезона-2018/19. тогда клуб уступил место в элите ковалевскому Колосу.