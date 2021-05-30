Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 30 мая, пройдет перенесенный поединок 15-го тура Первой лиги, в котором Прикарпатье на своем поле примет краматорский Авангард.

После 27 игр Прикарпатье набрало 24 очка и находится на предпоследнем 14-м месте в турнирной таблице, и еще продолжает борьбу за спасение места в Первой лиге. В активе Авангарда 29 очков и 12-я строчка.

Следить за событиями поединка Прикарпатье — Авангард вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 мая, в 16:00 по киевскому времени:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.