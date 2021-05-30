Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 30 мая, пройдет поединок 24-го тура Второй лиги в группе А, в котором Буковина из Черновцов на своем поле встретится со львовскими Карпатами.

После 21 игры Буковина набрала 23 очка и находится на девятом месте в турнирной таблице, а в активе Карпат 13 баллов и 12-я строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа Буковины со счетом 3:0.

Следить за событиями поединка Буковина — Карпаты Львов вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 мая, в 16:00 по киевскому времени:

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