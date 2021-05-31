Украина: Первая лига

Украинский хавбек продолжит карьеру в российском чемпионате.

Полузащитник харьковского Металлиста 1925 Виталий Кольцов в следующем сезоне будет выступать за хабаровский СКА. Об этом рассказал главный тренер российского клуба Сергей Юран в интервью клубной пресс-службе.

"К нам добавится Виталий Кольцов – воспитанник академии донецкого Шахтера, игрок премьер-лиги, выступал за Александрию, Олимпик (Донецк). Сейчас находится в харьковском Металлисте, команде, которая решала задачи. Мы с ним уже переговорили, так что он добавится точно", — сказал Юран.

В нынешнем сезоне 27-летний украинец провел 27 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

Отметим, что в составе СКА, который выступает во втором дивизионе России, карьеру продолжают еще два украинца — Глеб Грачев и Денис Тарадуда.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.