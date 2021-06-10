Украина: Первая лига

Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Оболонь на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Александром Батальским.

Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до лета 2022 года.

"Спасибо руководству и партнерам за доверие. Рад быть частью этой команды", — сказал Батальский.

Батальский выступает за киевский клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне Александр провел 22 поединка, в которых забил девять голов и отдал один ассист.

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