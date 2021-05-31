Вашему вниманию видеообзор поединка Первой лиги Украины.
НК Верес
31 мая 2021, 23:37
В перенесенном поединке стартового тура Первой лиги Украины ровненский Верес в гостях обыграл столичную Оболонь со счетом 2:0.
Победу подопечным Юрия Вирта принесли забитые мячи в исполнении Геннадия Пасича и Игоря Содата.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Оболонь – Верес 0:2
Голы: Пасич, 14, Солдат, 63.
Оболонь: Литвиненко, Осман, Мате, Лукьянчук, Майданевич, Матяж, Савченко (Лобов, 69), Мурза (Покотылюк, 74), Суханов (Мединский, 46), Слободян (Щебетун, 59), Батальский.
Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Панасенко (Петько, 88), Дахновский (Тимофиенко, 84), Гегедош (Гайдучик, 82), Пасич (Поворознюк, 90+5), Сергийчук (Кучеров, 89).
Предупреждения: Майданевич — Когут, Панасенко.