В перенесенном поединке стартового тура Первой лиги Украины ровненский Верес в гостях обыграл столичную Оболонь со счетом 2:0.

Победу подопечным Юрия Вирта принесли забитые мячи в исполнении Геннадия Пасича и Игоря Содата.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Оболонь – Верес 0:2

Голы: Пасич, 14, Солдат, 63.

Оболонь: Литвиненко, Осман, Мате, Лукьянчук, Майданевич, Матяж, Савченко (Лобов, 69), Мурза (Покотылюк, 74), Суханов (Мединский, 46), Слободян (Щебетун, 59), Батальский.

Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Панасенко (Петько, 88), Дахновский (Тимофиенко, 84), Гегедош (Гайдучик, 82), Пасич (Поворознюк, 90+5), Сергийчук (Кучеров, 89).

Предупреждения: Майданевич — Когут, Панасенко.