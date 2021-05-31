Команда Юрия Вирта была сильнее на поле соперника в перенесенной игре Первой лиги.
Оболонь - Верес, НК Верес
31 мая 2021, 21:45
В перенесенном поединке стартового тура Первой Лиги Украины ровненский Верес в гостях одержал уверенную победу над киевской Оболонью со счетом 2:0.
Авторами голов, которые принесли победу команде Юрия Вирта, стали Геннадий Пасич и Игорь Солдат, накануне продлившие контракты с клубом, уже оформившим путевку в УПЛ на следующий сезон.
Таким образом, до золотых медалей Вересу осталось сделать последний шаг — "красно-черным" нужно выиграть один из двух оставшихся матчей сезона, чтобы стать чемпионами Первой лиги. В настоящее время Верес опережает Черноморец на четыре очка.
Оболонь – Верес 0:2
Голы: Пасич, 14, Солдат, 63.
Оболонь: Литвиненко, Осман, Мате, Лукьянчук, Майданевич, Матяж, Савченко (Лобов, 69), Мурза (Покотылюк, 74), Суханов (Мединский, 46), Слободян (Щебетун, 59), Батальский.
Верес: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Панасенко (Петько, 88), Дахновский (Тимофиенко, 84), Гегедош (Гайдучик, 82), Пасич (Поворознюк, 90+5), Сергийчук (Кучеров, 89).
Предупреждения: Майданевич — Когут, Панасенко.