Украина: Первая лига

Украинский специалист смог сохранить команду в Первой лиге.

Тернопольская Нива на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Игорем Климовским.

Новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца следующего сезона-2021/22.

Климовский возглавил тернопольскую команду в апреле этого года. Под его руководством Нива смогла набрать достаточное количество очков, чтобы финишировать на 13-м месте и сохранить прописку в Первой лиге на следующий сезон.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.