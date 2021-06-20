Украинский специалист смог сохранить команду в Первой лиге.
Игорь Климовский, ФК Нива Тернополь
20 июня 2021, 09:41
Тернопольская Нива на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Игорем Климовским.
Новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца следующего сезона-2021/22.
Климовский возглавил тернопольскую команду в апреле этого года. Под его руководством Нива смогла набрать достаточное количество очков, чтобы финишировать на 13-м месте и сохранить прописку в Первой лиге на следующий сезон.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.