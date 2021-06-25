Украина: Первая лига

Команду Первой лиги за несколько недель покинули 14 игроков.

Полесье на своем официальном сайте объявило о прекращении сотрудничества с еще четырьмя футболистами.

Состав команды Юрия Калитвинцева покинули защитник Вадим Жук, полузащитники Марат Даудов и Андрей Понедельник, а также нападающий Станислав Коваль.

В минувшем сезоне Жук провел 17 поединков, Даудов — 14 матчей, Понедельник — 28 встреч с двумя голами, а на счету Коваля 14 игр и 4 забитых мяча.

Напомним, ранее состав команды Первой лиги покинули еще 10 футболистов, а в конце сезона клуб возглавил Калитвинцев.