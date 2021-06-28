Украина: Первая лига

Полузащитник еще не определился со своим следующим клубом.

Согласно публикации в официальном Instagram-аккаунте закарпатского Миная, клуб окончательно попрощался с полузащитником Анатолием Нуриевым, который выступал в клубе на протяжении предыдущих трех лет.

Таким образом, 25-летний азербайджанский футболист получил статус свободного агента, отметив свои выступления в стане закарпатской команды 84-я проведенными матчами, в которых он стал автором 36-и забитых мячей.

Минай поблагодарил футболиста за вклад в развитие команды, а следующим местом работы Нуриева может стать турецкий Ризеспор, об интересе которого к игроку Football.ua сообщал ранее.

Отметим, что данный коллектив накануне покинул украинский защитник Николай Морозюк.