Полузащитник еще не определился со своим следующим клубом.
Анатолий Нуриев, фото ФК Минай
28 июня 2021, 10:43
Согласно публикации в официальном Instagram-аккаунте закарпатского Миная, клуб окончательно попрощался с полузащитником Анатолием Нуриевым, который выступал в клубе на протяжении предыдущих трех лет.
Таким образом, 25-летний азербайджанский футболист получил статус свободного агента, отметив свои выступления в стане закарпатской команды 84-я проведенными матчами, в которых он стал автором 36-и забитых мячей.
Минай поблагодарил футболиста за вклад в развитие команды, а следующим местом работы Нуриева может стать турецкий Ризеспор, об интересе которого к игроку Football.ua сообщал ранее.
Отметим, что данный коллектив накануне покинул украинский защитник Николай Морозюк.