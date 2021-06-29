Украина: Первая лига

Экс-тренер Зари и Руха будет работать в Первой лиге.

ВПК-Агро на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Александр Грицай.

Сроки соглашения или другие детали контракта с украинским специалистом не разглашаются.

В тренерский штаб Грицая вошли бывший защитник донецкого Металлурга и Зари Вячеслав Чечер, а также экс-наставник Буковины Павел Таран.

До этого Грицай был ассистентом главных тренеров луганской Зари и львовского Руха.

По итогам минувшего сезона ВПК-Агро под руководством Сергея Соловьева занял десятое место в турнирной таблице Первой лиги.

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